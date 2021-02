Lavoro: Pd, 'sostegno a Orlando per sistema universale ammortizzatori'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Le ipotesi consegnate dal ministro Orlando alle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l'architrave vero della proposta: un sistema universale di ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive". Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.

"Velocità dei pagamenti e allargamento della platea di beneficiari sono scelte che vanno subito messe in campo dal governo. Senza questa riforma è impossibile pensare allo sblocco dei licenziamenti. L'accelerazione e la determinazione di Orlando su questo provvedimento lascia ben sperare. Uno sforzo che il PD sosterrà con convinzione", aggiunge Miccoli.