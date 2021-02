A.Saudita: Renzi, 'ho sempre condannato vicenda Khashoggi e difeso giornalisti'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - A proposito della vicenda Khashoggi, "ho condannato già tre anni fa quel tragico evento e l’ho fatto anche nelle interviste sopra riportate, su tutti i giornali del mondo. Difendere i giornalisti in pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l’ho fatto sempre, anche quando sono rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti turchi arrestati". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Difendere la libertà dei giornalisti è un dovere, ovunque, dall’Arabia Saudita all’Iran, dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba, alla Cina", sottolinea Renzi.