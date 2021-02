Roma, 27 feb (Adnkronos) - "'Sull’Arabia Renzi tace'. Poi scopri che ne ha parlato con Corriere, Repubblica, CartaBianca, AriacheTira, BBC, SkyNews, Channel4, Le Monde, El Pais, Die Zeit, Financial Times. Poi al miglior sordo, quello che non vuol sentire, non basterà nemmeno l’enews”. Così su Twitter Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva.