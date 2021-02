Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Anche il rapporto americano conferma il ruolo del principe dell'Arabia Saudita bin Salman nell'omicidio del giornalista Khashoggi. Lo stesso paese in cui si finisce in carcere per anni solo per difendere i diritti delle donne. E questo sarebbe il Rinascimento saudita?". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd.