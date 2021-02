Ucraina: Biden, 'sempre al fianco Kiev contro le aggressioni della Russia'**

Washington, 26 feb. (Adnkronos) - "Sette anni fa oggi, la Russia ha violato la legge internazionale, le norme con cui i Paesi moderni interagiscono, e la sovranità e l'integrità territoriale del suo vicino, l'Ucraina, quando ha invaso la Crimea". E' quanto si legge in una dichiarazione di Joe Biden in cui il presidente afferma che "gli Stati Uniti continuano a stare al fianco dell'Ucraina e dei suoi alleati oggi come ha fatto dall'inizio del conflitto".

"In questo triste anniversario noi riaffermiamo una semplice verità: la Crimea è Ucraina - ha aggiunto -gli Stati Uniti non riconoscono e non riconosceranno mai la presunta annessione russa della penisola e saranno sempre al fianco dell'Ucraina contro le aggressioni russe".