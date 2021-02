Tv: Sky Arte, appuntamento con Lucarelli per la serie 'In Compagnia del lupo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Appuntamento con la quarta puntata di ‘In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe’, la nuova produzione originale Sky Arte realizzata da Tiwi e condotta da Carlo Lucarelli. In questo episodio, La Bella e Pedro la Bestia, in onda lunedì 1 marzo alle 21,15, Lucarelli ci racconta la storia di Pedro Gonsalvus, bambino completamente ricoperto di peli che viene donato a dieci anni al re Enrico III come una creatura esotica e a cui viene data in sposa in età adulta la bellissima figlia di una domestica di Caterina de’ Medici, forse con l’intento di ricreare nella vita reale la favola de La Bella e la Bestia. L'ospite della puntata è l'antropologo Duccio Canestrini.

Per otto appuntamenti, Lucarelli conduce il pubblico alla riscoperta delle fiabe del “c’era una volta”, svelando – con l’accompagnamento di illustrazioni animate – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili e spaventosi che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate.

'In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe' è anche il primo podcast di Sky Arte: il quarto contenuto originale è disponibile da oggi sul sito di Sky Arte e sulle principali piattaforme gratuite di streaming. I podcast sono distribuiti da Spreaker, prima piattaforma in Italia per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast.