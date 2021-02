Sanremo: Povia, 'Festival senza pubblico? Non facciano tanto tragica! Successo arriva con tv'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Come sarà Sanremo senza pubblico? "Secondo voi i cantanti vanno a Sanremo per il pubblico in sala o per milioni di persone che li guardano nel mondo? Chiedigli se farebbero a cambio, ma va va!". E’ quanto sottolinea Povia all’Adnkronos su questo festival di Sanremo senza il calore e gli applausi del pubblico in sala.

"Sarà un Sanremo 'imperfetto' come il mio disco che contiene la canzone 'Torneremo Italia' che non è entrata a Sanremo e direi menomale stavolta!", dice ironico. Sulla sua esibizione al Festival di Sanremo 2006 dove, in gara nella categoria big, trionfò con il brano 'Vorrei avere il becco' il cantante ricorda: "Il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire ed è stato bello ci mancherebbe, ma poi i dischi di platino sono arrivati grazie alla tv, non la facciano tanto tragica per duemila persone che mancheranno dove le prime file alla fine sono assegnati agli addetti ai lavori".

Infine ad amadeus e Fiorello Povia dedica un verso del suo brano vincitore al festival di Sanremo: "Gli dedico questo verso: 'Il segreto è volare basso e accontentarsi dell briciole.. sei i milioni sono da considerarsi briciole", conclude pungente.

