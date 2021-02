Sanremo: Cristicchi, 'cantanti si alternino tra palco e platea, diventino pubblico uno per l'altro'** (2)

(Adnkronos) - Cristicchi che vinse il festival di Sanremo nel 2007 con 'Ti regalerò una rosa' ricorda con emozione i momenti in cui decretarono la sua vittoria: "Ricordo che ero dietro le quinte, erano rimasti tre nomi: il mio quello di Al Bano e quello di Piero Mazzochetti. Quando siamo rimasti io e Al Bano arrivo’ un discografico che mi abbraccio da dietro e io sono svenuto perché ho capito che avevo vinto. Ci fu -racconta scoppiando in una fragorosa risata- un buco televisivo di circa un minuto in cui chiamavano il vincitore e io non arrivavo sul palco, ero letteralmente svenuto per l’emozione".

Cristicchi vuole dedicare agli spettatori che vedranno Sanremo da casa proprio il ritornello della sua canzone che trionfò al festival: "Agli italiani che guateranno questo festival dedico questo ritornello: 'Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore', un gesto di tenerezza in un momento così difficile".

(di Alisa Toaff)