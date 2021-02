Pd: Nardella, 'ieri Zingaretti bene su vocazione maggioritaria e no alleanze precostituite'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ieri in Direzione ho notato due aperture significative di Zingaretti anche rispetto a quello che hanno detto, come ho fatto io, alcuni sindaci. Intanto ha detto di non disperdere la vocazione maggioritaria del Pd che è nato per includere le forze sociali e politiche. L'altro è stato quello di non parlare più di alleanze precostituite ma dare priorità alla costruzione del profilo del partito". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Tagadà su La7.