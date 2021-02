Pd: Nardella, 'bentornato a Conte a Firenze, federatore? progetto mi pare passato'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ho mandato un messaggio a Conte di benvenuto per il suo ritorno, mi ha risposto e ci siamo dati appuntamento a palazzo Vecchio". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Tagadà su La7. "Conte è una figura di tutto rispetto e in generale farà bene". Ma sarà il federatore dell'alleanza Pd-M5S-Leu? "Mi pare che questo progetto mi pare stia passando. Lo scenario politico è molto cambiato e comunque prima del leader si deve fare la coalizione e prima della coalizione si deve fare il programma. Non rovesciamo" lo schema altrimenti "non funziona".