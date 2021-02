Pd: Delrio, 'caduta governo Conte sconfitta, ora serve risistemazione'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Quello che sta succedendo sono normali fibrillazioni dopo un periodo difficile. La caduta del governo Conte rappresenta una sconfitta per l'investimento che avevamo fatto nel governo e nella coalizione giallorossa, ora c'è un momento di risistemazione. Siamo fortemente convinti del governo Draghi, lo sosteniamo senza se e senza ma". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, a L'Aria ceh Tira su La7.

"Io non smorzo le polemiche -aggiunge- le smorzo volentieri quando sono su cose inutili ma sono per le discussioni radicali e approfodnite quando si parla di società. Penso alla sentenza sui ryder su cui noi abbiamo fatto una battaglia come Pd. Queste sono le sfide: quei lavoratori erano governati da un algoritmo". Eppure proprio il giorno della sentenza sui ryder, Zingaretti invece di twittare su questo, ha fatto un tweet su Barbara D'Urso... "Non è perchè ha fatto un tweet sulla D'Urso, non si sia occupato di quell'altra cosa".

C'è un problema sulla leadership di Zingaretti? "No, non credo. I leader non sostituiscono l'analisi della società, la capacità di collegarsi con i bisogni delle persone. Non sono in grado di farlo da soli, serve una comunità e noi ce l'abbiamo. Semmai forse siamo stati troppi occupati a garantire la governabilità, a provare a mandare avanti il paese ed è mancata quel collegamento con la società che rende una grande partito sempre attuale".