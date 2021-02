Open Fiber porta fibra a Monopoli, investimento da 5,2 mln

Roma, 26 feb.(Adnkronos) - La fibra ottica ultraveloce è già realtà nella Città delle 91 Contrade: sono infatti oltre 6mila le unità immobiliari di Monopoli, in Puglia, pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ridosso di via Amleto Pesce, come sottolinea una nota.

L’obiettivo è raggiungere 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa).I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Monopoli: i cittadini interessati non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.

Grazie a un investimento diretto di 5,2 milioni di euro, Open Fiber a Monopoli sta realizzando una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga estesa per 91 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e “a prova di futuro”. Con l’apertura della vendibilità Monopoli raggiunge le altre città pugliesi già coperte da Open Fiber con fondi propri: Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Bisceglie, Bitonto, Corato, Manfredonia, Modugno e Molfetta.

I lavori procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del Comune di Monopoli, "un proficuo rapporto evidenziato dalla convenzione stipulata tra l’ente pubblico governato dal sindaco Angelo Annese e la società diretta dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa".