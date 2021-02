Omofobia: Perantoni, 'Senato approvi legge per contrastarla'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Noi chiediamo che il Senato approvi presto la legge contro l’omofobia che ha già avuto un voto positivo e trasversale alla Camera, dove ricordo che è stata sostenuta anche da esponenti di Forza Italia. La cronaca quotidiana purtroppo ripropone la necessità dell’intervento normativo e, anche se la materia è fuori dall’azione di governo, ciò non vuole dire che non possa essere affrontata in Parlamento". Lo afferma Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera.