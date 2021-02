Omofobia: Malan, 'no indottrinamento in scuole, Zingaretti risolva problemi Pd non con ddl Zan'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Nel momento in cui, con il grande impegno di tutti, si è formato un governo di larghissima coalizione per affrontare l’emergenza nazionale sanitaria ed economico-sociale studiando misure da condividere nonostante le differenze, Nicola Zingaretti tira fuori l'ultra divisivo ddl Zan. Del tutto inopportuno creare divisione in un momento come questo tentando di introdurre una legge che colpirebbe gravemente la libertà di espressione, la libertà religiosa e la libertà educativa". Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Fi al Senato.

"Una legge -aggiunge- che equiparerebbe chi si oppone alle adozioni per le coppie omosessuali a chi fa propaganda nazista, una chiesa al Ku Klux Klan. Se Zingaretti ha problemi interni al Pd li risolva in altri modi, non imponendo ai bambini l’indottrinamento delle associazioni Lgbt nelle scuole".