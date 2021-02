M5S: Trenta, 'mi candido per organo collegiale'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ho deciso di candidarmi per uno dei cinque posti dell’organo collegiale che dovrà coordinare il Movimento e assumersi, di volta in volta, la responsabilità delle decisioni. Penso che la prima cosa da fare sia stabilire le regole e i confini di un’organizzazione stabile. Avremmo dovuto pensarci prima, nello stesso preciso momento in cui da forza di opposizione dura e pura, quali eravamo, siamo diventati quelli che hanno avuto il coraggio di cambiare per assumersi la responsabilità di governare questo Paese". Lo annuncia l'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, in una dichiarazione a Spraynews.

"Nell’ultimo anno -aggiunge- c’è stata una moria inaccettabile di uomini e donne che erano nel Movimento e hanno deciso di uscirne. Una moria che stiamo pagando tutti e in tutti i sensi".