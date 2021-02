M5S: rabbia Grillo per fuga notizie, a rischio summit domenica a Bibbona

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Doveva essere un summit per decidere il futuro del Movimento, a cui avrebbe preso parte, con ogni probabilità, anche il premier Giuseppe Conte oltre allo stato maggiore dei 5 Stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma il vertice grillino a Marina di Bibbona, nella casa del garante M5S Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos rischia ora di saltare, a causa della rabbia del fondatore del Movimento, che alcuni beninformati descrivono su tutte le furie per la fuga di notizie. L'idea dei cronisti assiepati fuori dai cancelli, le telecamere e i fotografi su mezzi di fortuna per avere qualche scatto lo stanno facendo desistere. Il vertice potrebbe essere rinviato e, soprattutto, tenersi qualche giorno più in là per essere 'silenziato'.