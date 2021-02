Governo: tema scadenza Borrelli a Protezione Civile non trattato in Cdm**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, non ha affrontato la questione di un eventuale cambio ai vertici della Protezione Civile, visto che l'attuale Capo, Angelo Borrelli, scadrà a marzo. Questa mattina rimbalzavano rumors su una possibile sostituzione già sul tavolo del Cdm di oggi, fonti di governo spiegano all'Adnkronos che la questione non è stata trattata è che il cambio di Borelli "non è affatto scontato".