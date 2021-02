Governo: Fico, 'Mite svolta preziosa per Paese e risultato per M5S'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Il nuovo ministero per la Transizione ecologica è realtà, con poteri e deleghe ampi e incisivi, e con il senso profondo che esso racchiude. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri che ha approvato un decreto legge che mette nero su bianco le competenze che avrà il nuovo dicastero. È un risultato per cui il Movimento 5 Stelle ha lottato in queste settimane ed è una svolta preziosa per il Paese". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Un punto di partenza -aggiunge- per un percorso che abbiamo il dovere di portare avanti nel solco della transizione energetica e ambientale, della tutela del pianeta e della sostenibilità. Solo con un approccio ambientalista saremo capaci di disegnare il futuro delle nostre comunità".