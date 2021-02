Governo: Di Maio, 'da cdm ok a Transizione Ecologica, risultato importante'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che dà il via libera all’istituzione del nuovo Ministero della Transizione Ecologica". Lo riferisce in un post su Facebook Luigi Di Maio, sottolineando che "è un risultato importante per il Paese, proposto e negoziato da Beppe Grillo in persona, che punterà a proiettare l’Italia verso nuove opportunità di crescita e sviluppo".

"Transizione ecologica non significa solo ambiente e green, ma andremo a revisionare totalmente il concetto di lavoro, di imprese e apriremo una strada innovativa e moderna che ci porterà ad essere molto più competitivi in Europa e nel mondo - aggiunge - significa anche creare nuovi posti di lavoro, stabili e duraturi".

"In una fase delicata come quella che stiamo attraversando è fondamentale puntare su nuovi strumenti. Ora rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a dare risposte agli italiani", conclude il ministro degli Esteri.