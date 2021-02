Governo: De Petris, 'Intergruppo M5S-Pd-Leu sia costantemente operativo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Confermare la prospettiva politica dell'alleanza tra i partiti che hanno sostenuto sino all'ultimo il governo Conte bis è oggi più che mai necessario. Il progetto che stavamo costruendo quando quell'esperienza di governo è stata brutalmente interrotta è necessario per dare un futuro migliore e più giusto a questo Paese. Solo muovendosi in modo concertato e coordinato, inoltre, i tre partiti di quell'alleanza potranno orientare l'operato anche di questo governo, difendendo così i risultati positivi raggiunti sinora. Per questo è fondamentale creare subito strutture di confronto e coordinamento comuni, a partire dall'Intergruppo cosituitosi al Senato che deve essere costantemente e puntualmente operativo, indicando così una direzione e un modo di muoversi all'intera alleanza”. Lo chiede la senatrice di Leu e capogruppo del Misto al Senato Loredana De Petris.