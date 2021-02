G20: Georgieva (Fmi), 'più cooperazione internazionale per accelerare su vaccini'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Bisogna accelerare le vaccinazioni in tutto il mondo perché rappresenta il supporto più efficace per la ripresa. Abbiamo bisogno di maggiore collaborazione internazionale per accelerare la produzione e rendere i vaccini disponibili ovunque il più velocemente possibile". Ad affermarlo è il direttore generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva al termine della prima riunione dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali.