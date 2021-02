Flowe entra nel percorso di Carriere.it: l'intervista esclusiva

Partono i corsi online di Carriere.it, nuova piattaforma di formazione online, nata da un’idea di Luca La Mesa, esperto di innovazione e social media marketing con una lunga esperienza alle spalle in aziende di primo piano, e Giulia Lapertosa, ex docente di marketing e comunicazione presso l’università La Sapienza di Roma con esperienza anche come advisor per le aziende.

I due hanno deciso di puntare su uno dei pochi settori dell’economia che non hanno risentito della pandemia, la formazione online, per dare una risposta concreta e adeguata al nuovo contesto che si è delineato. Il progetto è realizzato in partnership con Flowe, nuovo istituto di moneta elettronica e società Benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, che fin dalla sua nascita punta sulla formazione per cambiare la mentalità e l’attitudine delle nuove generazioni. Economymagazine.it ha avuto modo di intervistare in esclusiva Ivan mazzoleni, ceo di Flowe, e Oscar Di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum.

Ivan Mazzoleni, perché avete deciso di supportare un progetto come Carriere.it?

Carriere.it è società benefit e in quanto tale si fa carico di cause sociali e di creare un impatto positivo sulla società. Flowe vuole affiancarsi sempre di più a realtà del genere, per combattere il “mostro” comune della disoccupazione e le disuguaglianze. Infatti, secondo gli ultimi dati Istat il Covid ha amplificato la precarietà e la disoccupazione, in particolare per le donne e i giovani. Sarà sempre più importante andare verso l’alfalbetizzazione digitale per colmare questo divario, ed è per questo motivo che ci siamo rivolti ad un forte partner specializzato. Seguendo la logica del “Buy one give one”, l’impatto che insieme creeremo sarà ancora maggiore, soprattutto per aiutare le fasce più a rischio.

Quando ci siamo sentiti ancora nel 2020 abbiamo battuto molto sul tema delle competenze, della diversità di approccio: che cosa c'è di nuovo "in pentola"?

Occorre sviluppare competenze digitali e soprattutto essere capaci di operare in M-shape, quindi essere verticali in più settori con capacità di collegamento. Ci saranno delle novità per stimolare i ragazzi a stimolare il loro spirito imprenditoriale, che sveleremo nei prossimi mesi. A breve anche due importanti progetti nel mondo dello sport e uno della creatività digitale. Tutte queste iniziative sono finalizzate a combattere la disoccupazione.

Che obiettivi si pone Flowe per questo 2021?

Flowe si pone l’obiettivo di continuare a crescere sia lato acquisizioni flome, sia sulla dimensione del we, creando impatto vero e concreto. Questo lo stiamo già facendo prendendoci cura della natura, adottando animali essenziali al nostro ecosistema quali balene, tartarughe, insieme ad altri interessanti progetti a cura dell’ambiente e del territorio italiano, che sveleremo. Vogliamo inoltre sviluppare in maniera significativa gli stimoli per l’attenzione della sfera imprenditoriale.

Di Montigny, come "capogruppo" che cosa vi attendete da Flowe?

Il 2021 sarà l’anno del consolidamento. Flowe si è presentata al mondo ed è venuta alla luce a metà dell’anno scorso. A distanza di poghi mesi il segno fortemente positivo dei numeri relativi all’impatto ambientale, ai progetti realizzati, direttamente o indirettamente, e dei risultati commerciali, ci confermano la bontà del mix tra modello di business e proposito. Il 2021 è quindi il consolidamento di questa fase. Se nel 2020 siamo venuti al mondo, restando nella metafora dell’essere umano, questo è l’anno dell’ingresso in società, delle prime relazioni sociali, delle prime dichiarazioni d’amore fatte e soprattutto di quelle ricevute a conferma che Flowe incarna uno dei possibili nuovi modelli per fare business nel mondo.

Nel Pnrr si parla a sufficienza di competenze, di soft skill, di conoscenza?

Una parte di me vorrebbe dire: bene che se ne parli. Un’altra risponde: non se ne parla mai abbastanza. Quel che occorre chiarire è quanta consapevolezza vi sia della posizione arretrata nella quale si è trovata la nostra Italia. Dunque, siccome il concetto di sufficienza non mi piace particolarmente ma preferisco ragionare in termini di eccellenza, cioè di excellere, spingere fuori, tenderei a chiedere di esagerare ancora un po' con le ambizioni poiché non basta acquisire conoscenze e competenze, la grande sfida è l’alfabetizzazione funzionale per la quale il nostro Paese è fra gli ultimi in Europa. Quindi non è importante l’acquisizione di dati, ma la capacità di correlare questi dati con la realtà, di saperli organizzare, di saperli confrontare con una dimensione sociale che non è unicamente quella a noi nota. Su questo fronte non ho visto traccia. Se poi ci fosse un piano a medio e lungo termine che prevede prima l’acquisizione e poi l’organizzazione delle informazioni e quindi anche della conoscenza, bene. Ma non ne ho visto traccia. Quindi non se ne parla abbastanza e non nella maniera funzionale.

Oscar diventa presidente per un giorno: quale sarebbe il primo provvedimento che prenderebbe per il mondo della formazione, delle competenze, del lavoro e perché?

Istituirei un momento di ogni giorno dedicato interamente al silenzio esteriore ma di ascolto di sé stessi e di profonda meditazione sul senso della vita. Un momento in cui ciascuno di noi si domandi: chi sono, qual è lo scopo della mia vita, perché sarò ricordato, che segno ho lasciato dietro di me. Per stare con le proprie domande più intime e profonde, per riflettere sulle proprie aspirazioni cui poi si darà forma attraverso l’azione, il fare quotidiano. Senza porci queste domande costantemente, corriamo il rischio di compiere solo azioni meccaniche.