F1: Sainz, 'voglio aiutare Ferrari a tornare ad alti livelli, con Leclerc rispetto e competitività'

Maranello, 26 feb. - (Adnkronos) - "Ho sempre lottato per me arrivare a questo traguardo. La Ferrari è un team che ha generato passione, abbiamo una responsabilità. Voglio aiutare il team a tornare ad alti livelli, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte. C'è rispetto e competitività con Charles". Lo dice il nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso del team launch della Scuderia.

Sono sereno anche se consapevole che sarà molto difficile battere Charles, ma ci proverò -aggiunge il pilota spagnolo-. Sarebbe il massimo, la cosa più importante è quella di far andare bene la Ferrari. Quest'anno sarà importante, poi ne riparleremo quando ci sarà da lottare per il Mondiale. Riusciremo a superare ogni rivalità, ho grande rispetto per la squadra. Incidenti come quelli di Grosjean ci fanno pensare, ci giochiamo la vita ma serve grande rispetto. I test di Fiorano mi hanno colpito, ero nervoso e sapevo che era una giornata speciale. I tifosi della Rossa sono speciali".