F1: Leclerc, 'orgoglioso di essere alla Ferrari, speriamo di aver smesso di soffrire'

Maranello, 26 feb. - (Adnkronos) - "E' un orgoglio essere un pilota Ferrari. Essere Ferrari è migliorare in ogni cosa che si fa. E' una famiglia. C'è un team che lavora giorno e notte, questo è uno sport di squadra. E' uno stimolo che ci diamo l'uno con l'altro: l'importante è che la Ferrari vinca. Speriamo di aver smesso di soffrire. Abbiamo lavorato tanto e ci sono tante cose positive, ma le risposte le darà la pista". Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nel corso del team launch della Scuderia.

"Sono un ottimista, quando ho un momento difficile provo a trovare il positivo -aggiunge il 23enne monegasco-. Il compagno più veloce è uno stimolo: quando è successo ho analizzato per migliorare. La popolarità è cambiata dopo Monza, lì è stato il massimo. Soprattutto in Italia si sente la passione delle persone, è quasi una religione. Ti senti di far parte di questa famiglia".