Covid: vertice Draghi-forze politiche su Dpcm**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Una cabina di regia con il premier Mario Draghi e alcuni ministri delle forze di maggioranza -Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, tra gli altri- è in corso a Palazzo Chigi per fare il punto sul nuovo Dpcm che, nelle prossime ore o al più tardi domani, verrà inviato alle Regioni. "In linea generale -dice una fonte di governo all'Adnkronos poco prima dell'inizio della riunione- è confermato che il Dpcm cambierà molto poco rispetto a quello che lo ha preceduto".