Covid: stretta a Brescia, stop a parchi e a bevande all'aperto

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Stretta sulla 'socialità' a Brescia, per arginare il Covid19. Il sindaco Emilio Del Bono ha firmato due ordinanze per chiudere i parchi nel weekend e vietare qualsiasi consumo di cibo e bevande per strada, in piazza o nei parchi.

"Chi fa il delivery va a casa a mangiare o a bere", ha detto in un video il sindaco, spiegando che in città "abbiamo circa 1.200 positivi al virus: in termini assoluti non è un dato grave, ma è un dato in crescita e ci costringe a una grande attenzione e consapevolezza".

Del Bono ammette: "Per ora le vaccinazioni non stanno andando veloce, soprattutto quelle degli over 80. Sono 17mila gli over 80 a Brescia e più di 5mila non hanno comunicato la loro disponibilità: si devono vaccinare".