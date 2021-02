Covid: Lina Sastri, 'riapertura sale il 27 marzo? se lo dice il ministro ci credo'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Non lo dice una persona qualsiasi, ma un ministro, quindi ci credo". Lina Sastri si dichiara fiduciosa riguardo alla riapertura di cinema e teatri, come annunciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini, indicando come data "possibile" il prossimo 27 marzo. "Mi auguro che avvenga - ha aggiunto l'attrice parlando con l'Adnkronos - Staremo a vedere, anche perché non si riapre all’improvviso, il teatro non è una pizzeria ma va programmato".