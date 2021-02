Covid: Fregolent (Iv), 'ristori anche a teatri privati'

Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Italia Viva in questi mesi ha rimarcato in numerose occasioni l'opportunità di sostenere il settore della cultura e la proposta del Ministro Franceschini di riaprire i teatri il 27 marzo prossimo va in questa direzione". Lo dice Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.

"Al tempo stesso, come abbiamo segnalato da tempo anche con interrogazioni parlamentari, è necessario sostenere adeguatamente anche i teatri e le compagnie teatrali private a cui non sono stati fino a oggi destinati alcun ristoro, ma esclusivamente un contributo di una tantum di 10 mila euro nel mese di luglio 2020, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e dalle spese fisse sostenute dalle singole società. Ci auguriamo che almeno nel prossimo decreto Ristori questa situazione assurda venga sanata", conclude.