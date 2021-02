Covid: Bernini, 'basta contraddizioni su vaccini, bene modello Bertolaso in Lombardia'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “I dati dell’Iss –indice nazionale Rt appena sotto l’un per cento e sempre più regioni a rischio Covid– confermano che la terza ondata è arrivata. Di fronte a un Paese sempre più in ginocchio, ora è necessaria la massima trasparenza: la strada intrapresa da Draghi è giusta, ma non c’è tempo per correggere le storture del piano vaccinale: bisogna spiegare, ad esempio, come mai gli ottantenni, fra i quali i decessi avvengono in due casi di contagio su dieci, hanno ricevuto molte meno dosi dei trentenni, il cui tasso di mortalità è di sei casi su mille. E illustrare anche compiutamente i motivi scientifici per cui il vaccino di AstraZeneca secondo l’Aifa prima valeva solo per la fascia di età tra 18 e 55 anni e ora può essere somministrato fino a 65 anni. Questi messaggi contraddittori finiscono per disorientare l’opinione pubblica". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Quanto ai lockdown, ritengo -aggiunge- che debba essere preso in seria considerazione il modello che Bertolaso sta applicando in Lombardia, creando un cordone sanitario per limitare il contagio nelle aree più critiche, dove viene temporaneamente concentrata la somministrazione dei vaccini. Occorre anche alzare la qualità del confronto tra le forze di maggioranza nel segno della responsabilità per trovare la sintesi possibile nell’interesse del Paese”.