Comunali: Lupi, 'rinvio voto in autunno strada maestra, governo decida presto'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Le prossime elezioni comunali, in programma tra il 15 aprile e il 15 giugno, con il voto tra l'altro "in grandi città" come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, interesseranno "venti milioni di persone", che potrebbero essere chiamate alle urne "in piena pandemia". Perciò "la strada maestra e più responsabile, lo si è fatto anche con le elezioni regionali lo scorso anno, sarebbe rinviarle in autunno, fine settembre-inizi ottobre. Credo che nelle prossime settimane il ministro dell'Interno, ovviamente confrontandosi con il Parlamento, debba prendere una decisione". A chiederlo, in un'intervista all'Adnkronos, è Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'.

"Mi auguro, perché altrimenti saremmo in una situazione drammatica da tutti i punti di vista, che il prossimo autunno -sottolinea l'esponente centrista- si possa iniziare a riprendere una vita normale. In 5 mesi dovremmo avere un piano straordinario di vaccinazioni, quindi un conto è essere in una situazione dove nessuno è vaccinato, come lo scorso anno, un conto essere in una situazione dove almeno 20-25 milioni di persone possono essere vaccinate e comunque le categorie più a rischio secondo i criteri stabiliti".