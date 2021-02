Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Oltre 7 mila militari in Colombia saranno impegnati nella lotta contro i guerrilleros e contro i narcotrafficanti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Colombia, Ivan Duque nel corso di una visita in una base militare a Tolemaida. "Queste forze combatteranno con forza contro questo flagello e contro queste organizzazioni come l'Eln", ha spiegato Duque.