Terrorismo: Castaldo (M5S), 'affiancare prevenzione a repressione'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Per combattere il fenomeno del terrorismo e i processi di radicalizzazione che ne stanno alla base è necessario affiancare alle misure repressive anche elementi di prevenzione e di de-radicalizzazione che agiscano sul lungo periodo. Le iniziative legislative che si sono succedute in questi ultimi anni in Italia ci dicono che l’intento è comune a gran parte delle forze politiche, ora serve dare attuazione a questa volontà”. Lo ha affermato Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo durante il suo discorso introduttivo all’evento di presentazione del Report ReaCt2021.

“Contrastare la violenza e le derive terroristiche di qualsiasi matrice -ha aggiunto- è un obiettivo che si è posta anche l’Unione europea con un impegno costante e crescente negli ultimi 15 anni. Per il prossimo futuro sarà necessario che Bruxelles si dia obiettivi sempre più ambiziosi: penso, ad esempio, alla necessità di incrementare l’interoperabilità tra le ben sette banche dati esistenti a livello Ue, contribuendo dunque al rafforzamento degli scambi di informazioni tra i singoli Stati membri, l’Unione e i nostri partner, tra cui il Regno Unito che è e dovrà rimanere un pilastro della sicurezza europea e trans-atlantica".

"Per facilitare questa cooperazione rafforzata -ha concluso Castaldo- sarà necessario adottare a livello comunitario alcune best practices già presenti nei singoli Stati membri, come l’impiego di tecniche e strumenti altamente qualificati. Questa prassi è già ben radicata in Italia, e la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo si sta battendo affinché divenga un requisito per tutti i Paesi dell’Unione”.