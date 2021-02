Targa Telematics aumenta la presenza sui mercati esteri

Targa Telematics – tech company italiana che sviluppa soluzioni nel campo della telematica, della smart-mobility e dell'IoT – rafforza la propria presenza sui mercati esteri con l’apertura degli uffici in Portogallo e l’avvio della fase di start-up in alcuni paesi latini, tra cui Messico e Brasile, a testimonianza della volontà di investire nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso.

Si tratta di un’ulteriore tappa del percorso di internazionalizzazione della società, che vanta sedi dirette anche in Francia e nel Regno Unito, e che è già in grado di operare globalmente in paesi come gli Stati Uniti, l’Australia, la Nuova Zelanda e l’Asia.

Targa Telematics nel corso degli ultimi cinque anni è stata protagonista di una crescita significativa, caratterizzata da un fatturato cresciuto in modo esponenziale, passando dai 5 milioni di euro ai 40 milioni di euro, con oltre mezzo milione di asset gestiti. Un risultato possibile grazie all’approccio volto alla continua innovazione della tecnologia proprietaria e al perfezionamento di algoritmi e soluzioni che saranno sempre più il cuore della mobilità in un mondo digitale e in continua espansione in ogni paese del mondo.

“Nonostante l’incertezza causata dalla pandemia, continuiamo a investire nella nostra espansione sui mercati stranieri con visione strategica e con la consapevolezza di aver creato delle soluzioni in grado di fare la differenza indipendentemente dai confini territoriali”, ha dichiarato Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics. “L’obiettivo è esportare la nostra value proposition vincente in tutti quei mercati in cui – dopo la prima fase di analisi – si evince una grande richiesta di soluzioni tecnologiche su cui il nostro team ha una competenza unica al mondo. Rafforzando ulteriormente il nostro percorso di crescita internazionale, saremo in grado di posizionarci in maniera sempre più distintiva come punto di riferimento per la smart-mobility sia in Europa che in altri continenti”.