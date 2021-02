Scuola: Sottosegretario Sasso, 'priorità è sicurezza, ipotesi Comitato dad va considerata'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La priorità assoluta oggi è la copertura vaccinale. Quindi la messa in sicurezza delle scuole e una maggiore dignità per il personale scolastico anche se è evidente che in pochi giorni non potremo risolvere ciò che non è stato compiuto finora. Siamo in affanno". A parlare è il nuovo sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso (Lega) che conversando con l'Adnkronos si è espresso sulla richiesta avanzata dal Comitato Dad per tutti a garantire alle famiglie la possibilità di scelta tra didattica in presenza e a distanza in questo momento di crisi della pandemia per le varianti: "è una ipotesi che deve essere presa in considerazione, coinvolge tanti - afferma - Bisogna capire in che modo poterla legiferare, se temporaneamente è una strada percorribile. Comunque, è quello che sta accadendo da mesi in tanti territori italiani come in Puglia ad esempio per le scuole superiori".

Sasso, guardando a settembre, tra le priorità del suo mandato indica: "la riduzione del numero di alunni per classe; impianti di areazione perché la soluzione alla sanificazione dell'aria non può essere la finestra aperta; battaglia al precariato, fortemente sostenuta anche dal premier Draghi che non vuole cattedre vacanti a settembre". Punti di cui "parleremo con Bianchi - conclude - che da tempo ha preparato un ampio dossier dedicato alla riapertura delle scuole". (di Roberta Lanzara)