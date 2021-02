Salvini "Poco rispettoso parlare oggi di chiusure a Pasqua"

ROMA (ITALPRESS) - "I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano nessun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o addirittura ad altri mesi di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando i giornalisti nei pressi della Camera. (ITALPRESS). sat/red 25-Feb-21 17:21