Pd: Marcucci ad Orlando, ''renziani' che logorano Zingaretti? insegui ombre...'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Non credo alle congiure, mi dispiace. Un grande partito, nei momenti cruciali della storia nazionale, discute liberamente. Siamo gli unici che lo fanno, e non dobbiamo vergognarci o dare letture ‘complottiste’ della realtà. L’unica alternativa percorribile sarebbe quella di adeguarci agli altri ed abolire i congressi". Così ad Inews 24, il capogruppo del Pd Andrea Marcucci replica ad Andrea Orlando che aveva parlato di ‘renziani’ all’opera nel Pd per logorare Nicola Zingaretti.

"Naturalmente per la storia che abbiamo e per il nome che portiamo, sarebbe un’alternativa non percorribile. Mi sembra che il ministro del Lavoro insegua delle ombre per precostituirsi degli avversari interni, vorrei tranquillizzarlo, il nostro obiettivo in fondo è lo stesso da anni, un Pd ampio e riformista”.