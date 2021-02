Pd: Biffoni, 'rischia di tornare indietro, serve una discussione vera'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Non sono un fanatico del congresso" ma un "confronto reale senza accuse di lesa maestà" va fatto. Per il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, c'è bisogno di una "discussione seria" nel Pd perchè la sensazione, dice all'Adnkronos, è che "si sta tornando indietro rispetto al grande progetto riformatore su cui è nato il Pd".

Biffoni, quindi, serve un congresso? “Non sono un fanatico del congresso, chiamiamolo come vogliamo, ma una discussione seria su dove dobbiamo andare la dobbiamo fare. Io non ne faccio una questione del segretario, ma di un confronto reale, senza accuse di lesa maestà, si sente il bisogno. E chi sta nei territori questa esigenza la avverte più di tutti. La pandemia ha la precedenza, ma appena si può si deve fare”.

Ma basta un congresso programmatico o serve un vero congresso sulla leadership? “Io andrei a monte, farei una sorta di Stati Generali per discutere su cosa siamo noi, solo dopo possiamo parlare del resto. Per esempio, la prescrizione così come la vuole il M5S non sta nello spirito del Pd, noi siamo garantisti. Oppure, questa insistenza sul Conte Due o il voto, poi si è fatto il contrario. A me sembra che si sta tornando indietro rispetto al grande progetto riformatore su cui è nato il Pd”.