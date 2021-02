Pd: Biffoni, 'rischia di tornare indietro, serve una discussione vera'** (2)

(Adnkronos) - Si deve parlare anche di alleanze? “Non può fare una alleanza senza prima discutere con profondità. Io non dico mai, in politica non serve. Ma prima dobbiamo stabilire cosa vogliamo noi. Perché dobbiamo rinunciare a essere forti, alla leadership? Certo, bisogna allargare il campo, ci mancherebbe. Ma prima decidiamo chi siamo noi”.

Orlando dice che gli ex renziani nel Pd i vogliono solo logorare Zingaretti, è vero? “Non sta ne’ in cielo ne’ in terra. Basta con questo modo di pensare, non può essere che ogni volta che uno parla è lesa maestà. Sistemiamo la squadra, altrimenti anche con il miglior allenatore si retrocedere. Facciamo in modo che il Pd funzioni. Poi il segretario lo può fare Zingaretti, Marcucci, Orlando, chiunque”.