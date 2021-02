Olimpiadi: Ricci Bitti, 'Tokyo? Nessun sentore che non si facciano, problema è qualificazioni'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Olimpiadi Tokyo? Al momento non c'è nessun sentore che non si facciano, al di là delle speculazioni di stampa, e del supporto di diverso tipo che viene valutato dell'opinione pubblica". Lo ha detto Francesco Ricci Bitti, presidente Asoif, l'associazione delle Federazioni Olimpiche estive, all'Adnkronos, parlando delle Olimpiadi di Tokyo 2021. "Al momento la vera difficoltà che noi abbiamo è di valutare le qualificazioni degli atleti, al momento abbiamo tra il 61 e il 62% degli atleti qualificati e per il restante quasi 40% avremo molte difficoltà a mantenere il programma di qualificazione. Molti sport in particolare quelli di combattimento hanno difficoltà e si dovranno trovare criteri alternativi che prescindono dalle competizioni, questo è il vero problema al momento: come fare a qualificare il rimanente circa 40% degli atleti per Tokyo", ha aggiunto Ricci Bitti.