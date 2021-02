Milano: società con finta sede in Svizzera, Gdf sequestra beni per oltre 2 mln

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha denunciato due persone per il reato di omessa dichiarazione e ha sequestrato beni riconducibili a una società di abbigliamento sportivo attiva nel Milanese e ai due indagati per circa 2,5 milioni di euro. I militari hanno scoperto che un imprenditore di Viggiù, in provincia di Varese, gestiva una attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento sportivo con sede dichiarata in Svizzera ma di fatto attiva a Lainate, in provincia di Milano.

I militari hanno accertato che la residenza fiscale della società di abbigliamento era stata formalmente localizzata a Mendrisio (Svizzera) per ragioni fiscali, fenomeno noto come 'esterovestizione'. Ma sia i recapiti telefonici che il sito internet della società rimandavano i clienti in Italia. La merce, inoltre, consegnata ai clienti italiani, partiva dai magazzini di Lainate e non dalla Svizzera, come falsamente riportato sulle fatture emesse, tra l’altro, in esenzione di Iva.

La Gdf ha quindi scoperto che la società aveva omesso di dichiarare ricavi per oltre 11,7 milioni di euro, sottraendo a tassazione Ires una base imponibile di circa 3 milioni di euro, evadendo Iva per circa 1,8 milioni di euro. I finanzieri hanno individuato e sottoposto a sequestro preventivo, confermato anche in appello con due pronunce dal Tribunale del Riesame, denaro, beni immobili, strumenti finanziari e crediti per oltre 2 milioni di euro.