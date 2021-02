M5S: Buffagni, 'non lascio, Movimento è casa mia ma mal tenuta e va risistemata in fretta'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ma quale lasciare? Il Movimento è casa mia. Ma è una casa che ultimamente è stata mal tenuta, va risistemata e va fatto in fretta". Così all'Adnkronos l'ex viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, uno dei 'big' del M5S rimasto fuori dalla squadra di sottogoverno. Buffagni, in viaggio verso Milano, non vuole aggiungere altro per ora, a parte smentire con forza i rumors che lo vorrebbero a un passo dall'addio. "Comunque mi collegherò su Facebook alle 18, ho più di qualcosa da dire...", promette prima di chiudere la telefonata.