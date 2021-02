Governo: Prestigiacomo, 'massima fiducia in squadra Fi, non deluderà'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Con la nomina dei sottosegretari il governo acquista la piena operatività. Adesso può imprimere quella svolta necessaria per consentire al Paese di ripartire. E il ruolo dei ministri e dei nuovi sottosegretari di Forza Italia sarà decisivo, perché rappresentano e danno voce, così come noi parlamentari, all’Italia che produce, lavora e più di tutte sta subendo le conseguenze della crisi causata dalla pandemia da Covid-19. La fiducia nei confronti degli esponenti azzurri al governo è massima. Non deluderanno le aspettative degli italiani”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.