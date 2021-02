Governo: Crimi, 'ora squadra è completa, bisogna correre'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il completamento della squadra di governo consente all'esecutivo di lavorare ora nel pieno delle sue funzioni. Bisogna correre, e bisogna farlo subito. Perché le risposte che dobbiamo dare al Paese sono tante e decisive. Le priorità sono la salute pubblica, la sanità e il piano vaccinazioni, i ristori, le imprese e il lavoro, la definizione del Recovery Plan". Lo scrive in un post su Facebook Vito Crimi.

"La squadra di governo del MoVimento 5 Stelle - prosegue il capo politico del Movimento - sarà composta da persone competenti che proseguiranno con il massimo impegno l'importante lavoro fatto fin qui, aiutandoci ad affrontare le sfide che ci attendono. A tutti loro rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Un sincero ringraziamento va ai colleghi che hanno concluso l'esperienza di governo e che hanno lavorato senza sosta con grande capacità e dedizione al servizio del Paese".

Segue un post scriptum. "In molti mi state chiedendo perché non sono fra i membri dell'esecutivo. Quella di rimanerne fuori è stata una mia scelta. Una scelta alla quale hanno aderito anche i due capigruppo e vice capigruppo di Camera e Senato, che insieme a me hanno lavorato alla composizione della squadra di governo proposta", puntualizza Crimi.