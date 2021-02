First Cisl: l'accordo sul premio di risultato con Unicredit è un risultato importante

Accordo sul premio di risultato relativo al 2020 in Unicredit. A firmarlo First Cisl e gli altri sindacati del credito. Il premio potrà essere erogato in due modalità diverse a scelta dei lavoratori: mille euro in conto welfare, a cui si aggiungono 88,70 euro di contributo aziendale a copertura della polizza per le cure dentarie; oppure un somma cash di 770 euro, alla quale andrà comunque sommato il contributo di 88.70 euro pe la polizza per le cure dentarie.

“E’ indubbiamente un risultato molto importante – commenta il segretario nazionale di First Cisl Pierpaolo Merlini – giunto al termine di una trattativa complessa e di un anno fortemente segnato dalla pandemia, che ha visto in prima fila i lavoratori del settore bancario”.

Insieme all’intesa sul premio di risultato sono stati firmati altri due importanti accordi. Il primo rifinanzia la banca del tempo con la concessione di 2 giorni di permessi retribuiti in favore dei genitori con figli di età da 0 a 14 anni per problematiche scolastiche connesse al COVID. Il secondo riconosce un contributo al Fondo Pensione di Gruppo a carico dell’azienda pari al 4% sin dal primo mese di assunzione, a prescindere dal momento in cui interviene l’effettiva adesione nel corso del primo semestre di assunzione.