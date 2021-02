Fecondazione: Rauti, 'presentato esposto contro pubblicità utero in affitto'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Tramite i miei legali ho presentato, in qualità di senatore della Repubblica e di responsabile nazionale del Dipartimento di Fratelli d’Italia Pari opportunità, Famiglia e valori non negoziabili un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, per valutare i profili di illegittimità in relazione alle pubblicità on line di servizi di maternità surrogata". Ad annunciarlo la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti.

"Nei mesi scorsi -spiega l'esponente di Fdi- sono comparsi numerosi post, pubblicati sui social Facebook ma anche su siti web, reiterati ed insistenti, attraverso annunci a pagamento finalizzati a pubblicizzare l’offerta del ricorso all'utero in affitto ed alla maternità surrogata, con le indicazioni delle relative cliniche operative in Stati esteri, nei quali tale pratica è consentita. Il mio esposto di querela/denuncia richiama il principio per il quale nell’ordinamento italiano, l’utero in affitto e la maternità surrogata costituiscono un reato penale".