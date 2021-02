Covid: Gori, 'ieri a Bergamo assembramenti da irresponsabili, spero in sanzioni'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è da semplicemente da irresponsabili". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una dichiarazione a proposito di quanto accaduto ieri in occasione di Atlanta-Real Madrid. "A questo punto spero che fiocchino le sanzioni, forse l’unico modo per ribadire che le regole esistono per essere rispettate", aggiunge.

Vedendo le immagini della ressa dei tifosi nei dintorni del Gewiss Stadium "non ho potuto non pensare ad Atalanta-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato. Solo che allora eravamo del tutto inconsapevoli del rischio che stavamo correndo, mentre adesso è impossibile ignorarlo".

Per il sindaco, "non c’è Real Madrid che tenga. La stessa Atalanta aveva chiesto di rimanere a casa, a dimostrazione del fatto che in questo momento ci sono cose più importanti del sostegno alla squadra. Non è stata ascoltata, né era immaginabile che le forze dell’ordine, pure presenti, sciogliessero – come? – l’assembramento di migliaia di persone", sottolinea.