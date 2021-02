Covid: Gentiloni, 'mitigare impatto crisi sul piano sociale, evitare ferite troppo profonde e diffuse'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Mitigare l'impatto della crisi sul piano sociale è una componente essenziale per tornare a ragionare in termini di fiducia. Non lo possiamo fare se le ferite saranno troppo profonde o troppo diffuse". Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.

Il disagio sociale, osserva Gentiloni, "era già in mezzo a noi. La pandemia può accentuarlo e inevitabilmente lo farà per l'enorme trasferimento di ricchezza che ha colpito la fascia media nei paesi ricchi". Su questo disagio sociale, poi, rileva il Commissario Ue, "ha soffiato il nazionalismo populista cercando di coniugare disagio sociale e paura identitaria e riuscendo molto spesso in questa operazione".