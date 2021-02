Covid: Fontana a Conferenza Stato-Regioni, 'più vaccini dove virus cresce'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha proposto alla Conferenza Stato Regioni, presente il ministro Roberto Speranza e la neo Ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, di far arrivare più vaccini nei territori dove si stanno sviluppando i maggiori focolai.

"Ho avanzato la proposta, nella sollecitazione generale di far arrivare più vaccini, che ci sia una consegna immediata in quei territori dove il virus è in crescita. Fermiamolo", scrive il governatore su Facebook.

"Come confermano numerosi studi e anche i dati regionali, la prima dose è già efficace nel diminuire l'espansione del virus. Per questo, abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30mila prime dosi sul nostro territoro al confine tra le provincie di Brescia e Bergamo e per i comuni in fascia rossa. Contrastiamo il Covid con l'arma più efficace che abbiamo a disposizione", aggiunge, ribadendo i concetti espressi ieri presentando il nuovo piano vaccinale.