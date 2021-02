Napoli, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Napoli esce ai sedicesimi di finale di Europa League. Agli azzurri non basta la vittoria per 2-1 conquistata sul Granada allo stadio 'Maradona' e viene eliminato in virtù del ko per 2-0 rimediato in Andalusia una settimana fa. Per la squadra di Gattuso in gol Zielinski al 3' e Fabian Ruiz al 59', per gli spagnoli in rete Montoro al 25'.