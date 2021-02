Ambiente: Perilli (M5S), 'tempi maturi per inserire tutela in Costituzione'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "É notizia di questi giorni l’appello di 60 associazioni al governo Draghi, per introdurre in Costituzione la tutela dell'ambiente e degli animali. Il lavoro del Movimento 5 Stelle su questo tema non si è mai interrotto e, in commissione Affari costituzionali del Senato, sta proseguendo la discussione dei disegni di legge che prevedono di inserire un esplicito riferimento all'ambiente nella carta Costituzionale. L'obiettivo è sempre stato chiaro e i tempi sono più che maturi. Non perdiamo tempo e raggiungiamo anche questo risultato". Lo scrive in un post su Facebook il senatore M5S Gianluca Perilli.